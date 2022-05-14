Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій".

Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради.

Так, законодавчий акт розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії російської федерації та/або республіки Білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни.

Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що депутати ВР проголосували за те, щоб заборонити колишнім проросійським депутатам брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради.

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