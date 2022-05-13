"ОПЗЖ" зникла. Як не допустити реінкарнації?

Віта Думанська, Рух ЧЕСНО.

Фракції "ОПЗЖ" в парламенті більше немає. Але це не значить, що в парламенті немає колишніх депутатів "ОПЗЖ". Такі процеси тривають і в місцевих радах: фракції "ОПЗЖ" розпадаються, і ті самі депутати утворюють нові депутатські групи чи об’єднання.

Природно, що кожному з нас хотілося б, щоб ці "дєятєлі", які роками працювали на проросійську політику і готувалися здати країну в руки окупантам, зникли з політичної мапи країни як на національному, так і на місцевому рівні.

Чому заборона партій не дає результату?

"Партію регіонів" ніхто не забороняв. Цей політичний бренд після розстрілів мирних громадян на Майдані та втечі Януковича з країни просто мав нульовий рейтинг. І тоді колишні регіонали створили нові політичні проєкти — "ОПЗЖ", "Опоблок", а далі виросли й інші проросійські сили, "Партія Шарія" і т. д. І робили все, щоб ті, хто підтримував "Партію регіонів", їли ту саму прострочену і шкідливу "канфєту", тільки в новій обгортці.

РНБО вже оголосила, що низка партій заборонена, і Рух ЧЕСНО прорахував, які ради залишаться без значної кількості депутатів, якщо у них заберуть повноваження.

Фото: ЧЕСНО

Це, по суті, схід і південь країни, де і так наразі керують військові адміністрації.

Але заборона наявних партій не завадить цим проросійським політикам створити або купити нову політичну партію і балотуватися у ради всіх рівнів під новою вивіскою.

Що ж робити?

Україна — демократична і правова держава. Перш за все ми маємо розуміти, що позбавити громадянина права балотуватися може лише вирок суду.

Процес притягнення політика до відповідальності доволі тривалий, і, як показує досвід, правоохоронці можуть роками збирати сотні справ проти держзрадників, але довести їх до суду не завжди виходить. З часів Революції Гідності Офіс Генпрокурора передав до суду лише 18% справ, порушених за ст. 111 "Держзрада".

Фото: ЧЕСНО

Для того, щоб справа пішла до суду, слідство повинно мати потужну доказову базу. Тільки тоді прокурор буде готувати державне обвинувачення. Але навіть якщо докази є, то ходити в суди і вибороти рішення суду — це дуже тривалий процес, який може тягнутися роками.

До прикладу, держзрадник Олег Царьов у 2014 році навіть подавав свою кандидатуру на посаду президента України, а засудили його лише у 2022 році. Отже, нам дуже потрібно завершити судову реформу і дбати про якісну роботу правоохоронної системи.

Тож цілком можливо, що на час наступних виборів, які відбудуться в Україні після перемоги над загарбником, держзрадники та колаборанти ще не будуть засуджені. А історія знає доволі цікаві випадки. Так, кандидату в президенти Володимиру Петрову, який фігурував у справі щодо секс-скандалу, суд замінив цілодобовий арешт на нічний, що дозволило йому агітувати. Тобто навіть якщо хтось перебуває під слідством, а вироку суду немає, обмежити право балотуватися й вести кампанію ми не можемо.

Відповідно, основне, на що доводиться розраховувати, — це політична культура виборців. Тобто політична культура кожного з нас. Кожен має розуміти, яку ціну ми платимо за те, щоб самим вирішувати, як ми будемо керувати на своїй землі. У 2014 році після парламентських виборів було дивно бачити в парламенті перефарбованих "регіоналів". І повторно робити помилки під час виборів, які обертаються розстріляним Маріуполем, закатованою Бучею чи Ірпенем, ми не маємо права.

Саме тому Рух ЧЕСНО веде Реєстр держZрадників. Ми збираємо інформацію про кожного зрадника і колаборанта, щоб це не зникло з політичної пам’яті і всі знали, що ці люди зробили супроти нашого суверенітету, територіальної цілісності і хто співпрацював із ворогом.

Звісно, також ми будемо стежити за тим, як просуваються справи щодо держзрадників і колаборантів у судах. У таких справах, як справа Анатолія Шарія, правоохоронці не мають права на помилку. Запит на екстрадицію мав би бути в суді Іспанії до того, як суддя випустив Шарія під підписку про невиїзд.

Тому, щоб не відбулося реінкарнації "ОПЗЖ", потрібні дві речі: якісна судова реформа і свідомі виборці.