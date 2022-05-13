"ОПЗЖ" исчезла. Как не допустить реинкарнацию?

Вита Думанская, Рух ЧЕСНО.

Фракции "ОПЗЖ" в парламенте больше нет. Но это не значит, что в парламенте нет бывших депутатов "ОПЗЖ". Такие процессы продолжаются и в местных советах: фракции "ОПЗЖ" распадаются, и те же депутаты образуют новые депутатские группы или объединения.

Естественно, что каждому из нас хотелось бы, чтобы эти деятели, которые годами работали на пророссийскую политику и готовились сдать страну в руки оккупантам, исчезли с политической карты страны как на национальном, так и на местном уровне.

Почему запрет партий не дает результата?

"Партию регионов" никто не запрещал. Этот политический бренд после расстрелов мирных граждан на Майдане и бегства Януковича из страны просто имел нулевой рейтинг. И тогда бывшие регионалы создали новые политические проекты — "ОПЗЖ", "Опоблок", а дальше выросли и другие пророссийские силы, "Партия Шария" и т. д. И делали все, чтобы те, кто поддерживал "Партию регионов", ели ту самую просроченную и вредную "конфету", только в новой обертке.

СНБО уже объявил, что ряд партий запрещен, и Рух ЧЕСНО просчитал, какие советы останутся без значительного количества депутатов, если у них заберут полномочия.

Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Это, в сущности, восток и юг страны, где и так сейчас руководят военные администрации.

Но запрет наличных партий не помешает этим пророссийским политикам создать или купить новую политическую партию и баллотироваться в советы всех уровней под новой вывеской.

Что делать?

Украина – демократическое и правовое государство. Прежде всего, мы должны понимать, что лишить гражданина права баллотироваться может только приговор суда.

Процесс привлечения политика к ответственности достаточно длительный, и, как показывает опыт, правоохранители могут годами собирать сотни дел против госпредателей, но довести их до суда не всегда выходит. Со времен Революции Достоинства Офис Генпрокурора передал в суд только 18% дел, возбужденных по ст. 111 "Госизмена".

Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Для того чтобы дело пошло в суд, следствие должно иметь мощную доказательную базу. Только тогда прокурор будет готовить государственное обвинение. Но даже если доказательства есть, то ходить в суды и добыть в борьбе решение суда — это очень длительный процесс, который может тянуться годами.

К примеру, госпредатель Олег Царев в 2014 году даже подавал свою кандидатуру на должность президента Украины, а осудили его только в 2022 году. Следовательно, нам очень нужно завершить судебную реформу и заботиться о качественной работе правоохранительной системы.

Поэтому вполне возможно, что на следующих выборах, которые состоятся в Украине после победы над захватчиком, госпредатели и коллаборанты еще не будут осуждены. А история знает интересные случаи. Так, кандидату в президенты Владимиру Петрову, фигурировавшему по делу по секс-скандалу, суд заменил круглосуточный арест на ночной, что позволило ему агитировать. То есть даже если кто находится под следствием, а приговора суда нет, ограничить право баллотироваться и вести кампанию мы не можем.

Соответственно, основное, на что приходится рассчитывать, это политическая культура избирателей. То есть, политическая культура каждого из нас. Каждый должен понимать, какую цену платим за то, чтобы самим решать, как мы будем управлять на своей земле. В 2014 году после парламентских выборов было удивительно видеть в парламенте перекрашенные "регионалы". И повторно совершать ошибки во время выборов, обращающихся расстрелянным Мариуполем, замученным Бучей или Ирпенем, мы не имеем права.

Именно поэтому Рух ЧЕСНО ведет Реестр госсоветников. Мы собираем информацию о каждом изменнике и коллаборанте, чтобы это не исчезло из политической памяти и все знали, что эти люди сделали против нашего суверенитета, территориальной целостности и кто сотрудничал с врагом.

Конечно, мы будем следить за тем, как продвигаются дела в отношении госпредателей и коллаборантов в судах. По таким делам, как дело Анатолия Шария, правоохранители не имеют права на ошибку. Запрос на экстрадицию должен быть в суде Испании до того, как судья выпустил Шария под подписку о невыезде.

Поэтому, чтобы не произошло реинкарнации "ОПЗЖ", нужны две вещи: качественная судебная реформа и сознательные избиратели.