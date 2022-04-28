"БДСМ і КиваФМ": Мережа вибухнула мемами після перейменування "ОПЗЖ"

Днями нардепи з "ОПЗЖ" створили нову депутатську групу, яка отримала назву "Платформа за життя та мир" (ПЗЖМ).

Колишні 23 нардепи проросійської фракції "Опозиційна платформа - За життя", діяльність якої призупинено, "воскресли" у депутатській групі "Платформа за життя та мир". Очолив групу Юрій Бойко. От тільки у Верховній Раді хочуть заборонити балотуватися у депутати всіх рівнів влади учасникам проросійських партій, відповідний проєкт закону вже зареєстрували у парламенті.

Тим часом у Мережі активно обговорюються і кепкують з колишніх "регіоналів", які вже вкотре провели ребрендинг. ТСН.ua зібрав найяскравіші меми й обговорення щодо перейменування "ОПЗЖ".

Користувачі Мережі сміються з нардепів від "ОПЗЖ", діяльність якої через її зв'язки з Росією РНБО заборонила ще 20 березня, і висловлюють переконання, що зміна назви фракції не вплине на те, що вони повинні відповісти перед законом за свою антиукраїнську позицію.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Українці у Мережі також обурені таким кроком нардепів і хочуть їхнього покарання.

"Який сенс у цих заборонах, якщо колаборанти просто вигадують нову назву і продовжують робити те, що і робили? Жодного! Треба кримінальне провадження по кожному з цих кадрів, і не буде жодної партії", - написала одна з користувачок.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Ось, що пишуть деякі українці у Мережі:

"Перелік прізвищ та не допускати до жодних виборів! Не реєструвати у жодні кандидати у депутати на усіх рівнях!"

"Має бути закон про персональну заборону балотуватися пожиттєвий"

"Птнхйл! Крута назва для партії! І гімн вже для партії готовий!"

"Арештувати всіх"

"Чесно кажучи, що «МЖМ» що «ЖМЖ» що ще якась назва - нічого не змінить. А ні для них. А ні для нас"

"Якщо ці партії заборонили, яке може бути перейменування?".

Ще одна користувачка на своїй сторінці у Facebook влучно зауважила:

"У Верховній Раді нове-старе депутатське об`єднання. Тепер не ОПЗЖ, а ПЗЖМ - "Платформа за життя та мир". Серед найвідоміших організмів - Бойко, Шуфрич, подружжя Льовочкіних, Суркіс, Королевська та її співмешканець Солод, Пономарьов, Скорик, Папієв... Загалом "знакомые все лица"... Люблять вони "платформи". Може, час подумати над тим, як їх вивести на платформу до потягу й відправити до Ростова?".

Крім того, жінка висловила думку, що "вдячний "електорат" на Донбасі, вилізши з підвалів розбомблених путіністами будинків, підуть на виборчі дільниці голосувати за цих "миротворців".

Інші користувачі просто сміються з нової назви старих політиків. Ось, як глузують українці:

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Верховній Раді вимагають заборонити депутатам із ОПЗЖ заходити до парламенту.

Читайте також: