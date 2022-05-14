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"Думав, що має справу з болонкою": Стівен Кінг "потролив" Путіна

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"Думав, що має справу з болонкою": Стівен Кінг "потролив" Путіна

Фото: twitter.com/StephenKing

Відомий письменник, якого називають "королем жахів", Стівен Кінг "потролив" російського диктатора Володимира Путіна.

Кінг зазначив, що "Путін думав, що має справу з болонкою, проте зіткнувся з росомахою". 

Про це "король жахів" написав на своїй сторінці в Тwitter. 

"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилось, що він зіткнувся з росомахою. Слава Україні!", - написав Стівен Кінг. 

Зазначимо, що Стівен Кінг від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну. Раніше він заявляв, що що президент РФ повинен зникнути, поки він не став причиною смерті для кожного жителя планети.

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