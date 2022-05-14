"Думав, що має справу з болонкою": Стівен Кінг "потролив" Путіна

Відомий письменник, якого називають "королем жахів", Стівен Кінг "потролив" російського диктатора Володимира Путіна.
Кінг зазначив, що "Путін думав, що має справу з болонкою, проте зіткнувся з росомахою".
Про це "король жахів" написав на своїй сторінці в Тwitter.
"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилось, що він зіткнувся з росомахою. Слава Україні!", - написав Стівен Кінг.
Putin assumed the was dealing with a lapdog.— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
Зазначимо, що Стівен Кінг від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну. Раніше він заявляв, що що президент РФ повинен зникнути, поки він не став причиною смерті для кожного жителя планети.
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