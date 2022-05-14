Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий".

Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Так, законодательный акт расширяет перечень оснований для запрета политической партии через суд. Соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны.

Предполагается, что в случае запрещения судом политической силы имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что депутаты ВР проголосовали за то, чтобы запретить бывшим пророссийским депутатам участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады.

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