Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку - Генштаб

Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об’єктів у Східній операційній зоні та промислових об’єктах у глибині території України.

Триває вісімдесят друга доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу на Державний кордон України. Веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм", - зазначається у зведенні.

Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об’єктів у Східній операційній зоні та промислових об’єктах у глибині території України.

Нагадаємо, Російська Федерація утримує маріупольців у 66 таборах, більшість з яких розташовані на Далекому Сході.

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