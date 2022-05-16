Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении – Генштаб

Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

Продолжаются восемьдесят вторые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм", — отмечается в сводке .

Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

Напомним, Российская Федерация содержит мариупольцев в 66 лагерях, большинство из которых расположены на Дальнем Востоке.

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