Оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары по заводу "Азовсталь" — Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары по заводу "Азовсталь" — Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что враг не перестает атаковать мариупольский завод "Азовсталь".

По данным Генштаба, российские войска массированно обстреливают "Азовсталь" артиллерией и ракетными ударами из авиации.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 16 мая.

"В Мариуполе основные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары", — говорится в сообщении.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что на "Азовстали", который мужественно защищают украинские защитники, из-за атак оккупантов за два месяца погибли 15 женщин.

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