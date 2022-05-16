Решится ли Беларусь напасть на Украину: ответ военного эксперта

Демонстрационные действия военных в Приднестровье и Белоруссии предпринимаются для отвлечения внимания. Атака оккупационных войск по данным направлениям маловероятна.

Вовсе не факт, что Лукашенко решится отдать приказ о нападении на Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил полковник Сергей Грабский.

По его словам, Россия пытается отвлечь ВСУ на харьковском, изюмском и донецком направлениях, ведь там украинские военные совершают активное контрнаступление.

"Такая же ситуация на сегодняшний день наблюдается и в районе Приднестровья. Потому что возможность атаки из Приднестровья на сегодняшний день абсолютно мизерна. Такая же мизерная возможность на сегодняшний день и атака с направления Беларуси. Зато такие демонстрационные действия что из Приднестровья, что из Беларуси заставляют нас держать там войска прикрытия, а это сотни наших бойцов, которые были бы очень уместны для усиления давления на врага на Донбассе", — отметил Грабский.

Также он добавил, что нападение самой Беларуси можно полностью исключить, поскольку их силы даже "не имеют признаков создания ударной группировки". Их цель устрашения и наблюдения за действиями Украины.

Напомним, что российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину. В Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Лукашенко и Путин встретились в России и три часа обсуждали военные планы и санкции

Читайте также: