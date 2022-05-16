В Турции началась пресс-конференция жен "азовцев": онлайн-трансляция

Родные бойцов полка "Азов" устроили пресс-конференцию в Турции по спасению украинских бойцов, заблокированных на Мариупольском заводе "Азовсталь".
Родные защитников Мариуполя, которые заблокированы на "Азовстали", приехали в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации украинских бойцов в Турцию.
Пока они сообщают о бесчеловечных условиях, в которых находятся "азовцы".
Первой к Эрдогану и присутствующим обратилась украинская певица Руслана Лыжичко.
Напомним, ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волина, защищающий Мариуполь на "Азовстале", призвал помочь реализовать процедуру экстракции для украинских военных.
Как объяснил военный эксперт Олег Жданов, экстракция – это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих и гарантирует, что они до конца войны не попадут в страну, из которой их забрали. То есть, военные будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу.
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