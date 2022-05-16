У Туреччині триває пресконференція дружин "азовців": онлайн-трансляція

Рідні бійців полку "Азов" влаштували пресконференцію в Туреччині щодо порятунку українських бійців, заблокованих на Маріупольському заводі "Азовсталь".

Рідні захисників Маріуполя, яких заблоковано на "Азовсталі", приїхали до Стамбула подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації українських бійців до Туреччини.

Наразі вони повідомляють про нелюдські умови, в яких перебувають "азовці".

Першою до Ердогана та присутніх звернулася українська співачка Руслана Лижичко.

Нагадаємо, раніше командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина, який захищає Маріуполь на "Азовсталі", закликав допомогти реалізувати процедуру екстракції для українських військових.

Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, екстракція – це коли за домовленістю двох протиборчих сторін, тобто України та Росії, третя країна забирає військовослужбовців та гарантує те, що вони до кінця війни не потраплять до країни, з якої їх забрали. Тобто військові перебуватимуть на території третьої країни і не вступлять у збройну боротьбу.

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