Чи наважиться Білорусь напасти на Україну: відповідь військового експерта

Демонстраційні дії військових у Придністров'ї та Білорусі здійснюються для відвертання уваги. Атака окупаційних військ з даних напрямків малоймовірна.

Зовсім не факт, що Лукашенко наважиться віддати наказ про напад на Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив полковник Сергій Грабський.

З його слів, Росія намагається відволікти ЗСУ на харківському, ізюмському та донецькому напрямках, адже там українські військові здійснюють активний контрнаступ.

"Така ж ситуація на сьогодні спостерігається і в районі Придністров'я. Тому що можливість атаки з Придністров'я на сьогодні є абсолютно мізерна. Така ж сама мізерна можливість на сьогодні і атака з напрямку Білорусі. Натомість такі демонстраційні дії що з Придністров'я, що з Білорусі змушують нас тримати там війська прикриття, а це сотні наших бійців, які були б дуже й дуже доречні для посилення тиску на ворога на Донбасі", - зазначив Грабський.

Також він додав, що напад самої Білорусі можна повністю виключити, оскільки їх сили навіть "не мають ознак створення ударного угруповання". Їх мета залякування та спостереження за діями України.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються завершити свою підготовку до нового наступу на Україну. У Генштабі попередили, що зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

Лукашенко та Путін зустрілися в Росії та три години обговорювали військові плани та санкції

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