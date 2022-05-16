Військовий експерт розповів, чи можливо зараз деблокувати Маріуполь

Деблокувати Маріуполь військовим шляхом зараз неможливо.

Якщо таку спецоперацію провести, то це коштуватиме тисячів життів українських захисників.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

Експерт наголосив, що на жаль, зараз неможливо деблокувати Маріуполь військовим шляхом, щоб врятувати захисників "Азовсталі". Оскільки ворог може завдати удари авіацією, артилерією та ракетами.

"Мова йде про прорив на територію міста і ведення бойових дій на території міста. А це абсолютно складна ситуація. Ми таким чином ризикуємо додати до наших героїчних захисників Маріуполя ще тисячі наших солдатів, які можуть просто потрапити в пастку, в'язавшись у вуличні бої, коли будуть намагатися прорватися до "Азовсталі", - наголосив Грабський.

Нагадаємо, в українському незламному Маріуполі, який окупанти повністю руйнують, погіршується гуманітарна ситуація.

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