У Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих - радник мера

В українському незламному Маріуполі, який окупанти повністю руйнують, погіршується гуманітарна ситуація.

Спроби російських окупантів "полагодити" комунікації у Маріуполі призвели до пожеж і до того, що водою, яка лине вулицями, вимиває тіла загиблих із поховань у дворах міста.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські окупанти намагаються створити уявлення, що в місті щось нібито рухається в кращий бік. Але насправді ситуація стабільно критична.

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Крім того, через те, що росіяни намагаються "налагодити" у Маріуполі електропостачання, у місті знову розпочалися пожежі.

"Гуманітарна ситуація погіршується, хоч би як окупанти намагалися створити уявлення про те, що щось змінюється на краще. Вони постійно намагаються щось робити, але в них нічого не виходить... Намагаються також полагодити електрику – знову у нас є пожежі. Вода тече у нас вулицею швидше настільки, що підмиває вже поховання, зроблені людьми у дворах. І пишуть, що є такі випадки, що повимивало тіла загиблих із цих могил", – сказав радник мера.

Андрющенко також додав, що російські окупанти дісталися вже до порту, де підняли затоплений прикордонний катер і "вдають, що намагаються підняти те судно, яке там затоплене в акваторії порту і заважає їм його використовувати".

Нагадаємо, що Зеленський розповів про "складні і делікатні переговори" заради порятунку людей з "Азовсталі".

Як повідомлялося, в Маріуполі окупанти незаконно привласнюють рухоме та нерухоме майно українців.