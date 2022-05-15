Захисник Маріуполя під звуки вибухів заспівав Stefania на "Азовсталі" (відео)

Захисники Маріуполя привітали гурт Kalush Orchestra з перемогою на "Євробаченні-2022" та подякували за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу.

Один з бійців полку "Азов", котрі мужньо тримають оборону заводу "Азовсталь", виконав пісню Stefania. Боєць заспівав приспів відомої на увесь світ пісні гурту Kalush Orchestra. Під час виконання на відео чути звуки вибухів.

Відео опублікував боєць легендарного полку "Азов" в Instagram.

"Вітаємо Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя. Дякуємо за підтримку!", - коротко підписав відеозапис.

Нагадаємо, 14 травня під час фіналу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra просто зі сцени у Турині закликали негайно врятувати "Азовсталь", за що організатори заходу могли дискваліфікувати гурт. Під час пресконференції для українських журналістів фронтмен гурту-представника України Kalush Orchestra – Олег Псюк зізнався, чи боявся він дискваліфікації України. Так, артист зазначив, що не мав жодних сумнівів, оскільки вважав це своїм обов'язком.

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