У Німеччині вважають, що Росія сама знищила всі платформи для контакту з нею

У Німеччині вважають, що Росія сама знищила всі платформи для контакту з нею

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок заявила, що Росія знищила усі платформи для контакту з нею.

За її словами, останнім майданчиком для переговорів з Кремлем був формат ОБСЄ. Однак і його Москва позбулася.

Про це Бербок сказала під час саміту НАТО.

За її словами, НАТО виступає за світопорядок, який заснований на діалозі. Проте міністерка переконана, що сьогодні платформи для контакту з Росією більше немає, адже останнім можливим майданчиком був формат ОБСЄ.

"Навіть ця остання діалогова платформа була ліквідована російською стороною", - заявила Бербок.

Нагадаємо, у Німеччині розпочались тренування українських військових, де вони опановують використання самохідних артилерійських установок 155-го калібру.

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