"Це все одно станеться. Це неминуче", - Кулеба про членство України в ЄС

"Це все одно станеться. Це неминуче", - Кулеба про членство України в ЄС

Кулеба заявив, що Німеччина має можливість очолити процес вступу України до ЄС.

Україна все одно отримає статус кандидата в члени ЄС. І у Німеччини є вибір: очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи або ж спостерігати за цим процесом, але без участі її лідера.

Про це заявив у неділю, 15 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками поїздки до Берліна.

"Це все одно станеться. Це неминуче. Ми хочемо, щоб це відбулось рано. Своєчасно, наприкінці червня, на саміті Європейського союзу. Тому вибір перед німецькими елітами стоїть дуже простий: очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи. Або ж це все одно станеться, але без вашого лідера. Було б краще, якщо б ви стояли на чолі цього процесу", - сказав він.

Також Кулеба повідомив, що у Німеччині українські військові вчаться використовувати самохідні гаубиці. Це буде перше важке озброєння від Берліна, яке отримає Україна.

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