Посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді

Посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді

Підозрюваний активно допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Посадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у держзраді через ​допомогу у відновленні сполучення між окупованими територіями Донеччини та Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, у березні 2022 року начальник станції "Південнодонбаська" регіональної філії "Донецька залізниця" перейшов на бік окупантів, погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він обійняв аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР".

"Перебуваючи на цій посаді, підозрюваний активно допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України. Він особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якомога швидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ", - повідомляє прокуратура.

Сполучення потрібне загарбникам для переправлення військової техніки та особового складу для проведення наступальних дій проти ЗСУ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру посадовій особі акціонерного товариства "Укрзалізниця"» у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, жительці Закарпаття оголосили підозру за участь в ефірах пропагандистів РФ.

Читайте також: