"Это все равно произойдет. Это неизбежно", — Кулеба о членстве Украины в ЕС

"Это все равно произойдет. Это неизбежно", — Кулеба о членстве Украины в ЕС

Кулеба заявил, что Германия может возглавить процесс вступления Украины в ЕС.

Украина все равно получит статус кандидата в члены ЕС. И у Германии есть выбор: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы или же наблюдать за этим процессом, но без участия ее лидера.

Об этом заявил в воскресенье, 15 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам поездки в Берлин.

"Это все равно произойдет. Это неизбежно. Мы хотим, чтобы это произошло рано. Своевременно, в конце июня, на саммите Европейского союза. Поэтому выбор перед немецкими элитами стоит очень простой: возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы. Или это все равно произойдет, но без вашего лидера. Было бы лучше, если бы вы стояли во главе этого процесса", — сказал он.

Также Кулеба сообщил, что в Германии украинские военные учатся использовать самоходные гаубицы. Это будет первое тяжелое вооружение от Берлина, которое получит Украина.

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