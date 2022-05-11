Більшість країн ЄС пішли на безпековий форум ОБСЄ, який очолила Білорусь: хто відмовився

Більшість країн ЄС пішли на безпековий форум ОБСЄ, який очолила Білорусь: хто відмовився

Попри сприяння Росії у війні з Україною, Білорусь протягом 4 місяців очолюватиме Форум ОБСЄ з безпекового співробітництва.

Більшість країн ЄС, окрім Естонії, сьогодні, 11 травня, відвідали зустріч в рамках форуму під головуванням Мінська. Це сталося попри те, що Україна просила ЄС не робити цього.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Протягом 4 місяців Білорусь головуватиме на Форумі ОБСЄ з безпекового співробітництва (FSC), незважаючи на те, що її називають "співагресором" в Україні . Усі країни ЄС, окрім Естонії, сьогодні відвідали зустріч на цьому форумі під головуванням Мінська онлайн або особисто, незважаючи на прохання України цього не робити", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, в МВС вважають малоймовірним те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може наказати своїм військам розпочати наземну операцію на території України.

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