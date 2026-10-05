Польща підтримує вступ України до ЄС, але висунула важливу умову: що заявив Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Х МЗС Польщі

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Польща підтримує вступ України до Європейського Союзу, однак закликає зважено ставитися до вшанування історичних постатей та національних героїв. Варшава застерігає, що вибір історичних орієнтирів може суттєво впливати на двосторонні відносини та процес євроінтеграції.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з українськими журналістами у Варшаві, передає кореспондент ТСН.ua.

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Сікорський про вступ України до ЄС: що заявив

Очільник польського дипломатичного відомства наголосив, що в українській історії є достатньо постатей для гордості, які не викликають контроверсійних оцінок у сусідніх державах.

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«Україна, у вас так багато справжніх героїв. Героїв, якими ви можете пишатися. Тоді не ставте на п’єдестали тих, хто масово вбивав поляків. Бо ми це помітимо, і це викличе суперечки. Бо ми не маємо сили повернути хоча б одне життя, хоча б одну жертву, до такої міри, як це сталося 80 років тому чи раніше», — зазначив Сікорський.

Дипломат підкреслив, що героїзація осіб із націоналістичною ідеологією шкодить самій Україні та може ускладнити її шлях до ЄС.

«Але ми маємо силу обрати майбутнє, в якому такі речі більше не повторяться. А ставити за взірець людей, які мали ідеологію націоналізму, що виключала меншини як ідеологічно, так і фізично, — це те, чим ви також завдасте шкоди собі. Тож, заради вашого ж блага та заради наших стосунків, будьте обережні з тим, кого ви наслідуєте», — зауважив міністр.

Крім того, Сікорський нагадав про майбутній вступ України до Європейського Союзу, підкресливши, що цей процес вимагає взаємних компромісів та прийняття складних історичних питань.

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«І нарешті, є питання вашого бажання вступити до Європейського Союзу. І ми повинні з цим погодитися, а не чинити опір. Польща, коли вступала до Європейського Союзу, мусила прийняти певні речі та пережити певні травми, які вона також пережила на власному досвіді», — зазначив Сікорський.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим завданням у Брюсселі, але для його виконання є низка умов.

Раніше угорський лідер у контексті євроінтеграції України згадав про політичну домовленість щодо мовних, освітніх, культурних та інших прав угорців в Україні, яка, за його словами, не виконується.

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