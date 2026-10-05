"Вискочка" та "бездарність": Огнєвіч відреагувала на жорстку критику та показала залаштунки успіху

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч показала образливі повідомлення від хейтерів та відверто розповіла, як реагує на негатив у соцмережах.

Артистка вирішила не приховувати, з якими коментарями їй доводиться стикатися. Вона опублікувала лише частину повідомлень, які отримує від незнайомців. Серед них — звинувачення у бездарності та образливі оцінки особистості. Втім, за роки публічності Злата навчилася не сприймати кожне слово близько до серця. Каже, що поступово виробила власний захист від чужої агресії. Своїми висновками співачка також поділилася з молодими артистами.

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«Розумію, що хейт — частина публічності, я вже відростила броню за всі роки», — зізналася Огнєвіч.

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Допис Злати Огнєвіч / © threads.com/@zlata.ognevich

Водночас співачка наголосила, що до негативу не варто звикати ціною власної впевненості. Особливо вона звернулася до тих, хто лише починає шлях у шоубізнесі: на думку Злати, внутрішня опора не з’являється миттєво, а формується після пережитого досвіду. Артистка закликала молодих колег не дозволяти чужим словам визначати їхню самооцінку та ставитися до себе добріше.

«Будьте добрішими до себе. І ніколи не дозволяйте чужим словам руйнувати вашу впевненість у собі», — закликала співачка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Після відвертості Злати її підтримали підписники та колеги. Шеф-кухар Володимир Ярославський залишив слова підтримки, а співачка ТУЧА іронічно відреагувала на звинувачення Огнєвіч у «бездарності», зауваживши, що хотіла б бачити більше таких «бездарностей» із подібним вокалом. Клопотенко свого часу написав лише коротку ствердну фразу: «Ти знаєш, що ти — топ!».

Коментарі під дописом Злати Огнєвіч / © threads.com/@zlata.ognevich

Коментарі під дописом Злати Огнєвіч / © threads.com/@zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч врятувала маленьку фанатку від «прильоту» та стала «янголом» для матері та дитини.

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