"Війна в Україні швидко не завершиться": МЗС ФРН повідомило про подальшу допомогу країн НАТО

"Війна в Україні швидко не завершиться": МЗС ФРН повідомило про подальшу допомогу країн НАТО

Країни НАТО будуть допомагати Україні стільки, скільки треба, запевнила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Війна в Україні швидко не завершиться, але окремі країни Альянсу будуть продовжувати допомагати нашій країні у битві з РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок за результатами неформальної зустрічі голів МЗС країн НАТО 14-15 травня, передає "Укрінформ".

"Нам усім зрозуміло, що ця війна так швидко не завершиться. (…) Ми обговорили, як ми можемо надалі підтримати Україну, що ми можемо зробити ближчими тижнями та місяцями. Ми згодні, що на національному рівні, особливо щодо військової підтримки, ми не можемо і не будемо припиняти допомагати", – заявила Бербок.

Вона пообіцяла допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми не мали іншого виходу, як чітко дати зрозуміти, що ми повністю стоїмо на боці України, але також підтримуємо її військово, щоб вона могла захиститися", – додала вона.

Глава МЗС зазначила, що Німеччина та Захід були готові до діалогу з Кремлем, адже діалог має завжди бути, особливо у важкі часи. Але це була саме РФ, хто брутально "випустив у повітря", зруйнував усі форми діалогу, останнім з яких був діалог у рамках ОБСЄ, яка намагалася в рамках Мінського процесу не допустити нинішньої війни.

Чимало світових лідерів намагалися говорити з очільником Кремля, але безрезультатно. Наразі стратегічна концепція НАТО – стримування та оборона – мають інший зміст, ніж до 24 лютого, зазначила міністр.

Російське керівництво поклало кінець Акту НАТО-рф, дало зрозуміти, що цей основоположний документ більше не має для нього цінності. Отже, це змушує НАТО також переглянути свої позиції та посилювати свої східні фланги.

Бербок зазначила, що НАТО є важливішим, ніж будь-коли, особливо з огляду на брутальність війни, яку росія веде проти України.

Вона зауважила, що російська загарбницька війна уможливила те, чого президент путін завжди хотів уникнути та попередити. Зокрема, Альянс став ще більш згуртованим, а не розколовся, роль НАТО підвищилася, і до того ж тепер дві країни з великою імовірністю доєднаються до Альянсу, хоча до 24 лютого не планували такого кроку.

Глава МЗС ФРН також зазначила, що "дипломатичний марафон" останніх трьох днів – зустріч міністрів G7 і НАТО - підкреслює, наскільки драматичною залишається ситуація в Україні, а також те, наскільки згуртовані партнери в ці важкі часи.

Нагадаємо, що в Європарламенті пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО у разі блокування вступу Фінляндії та Швеції. В НАТО вважають, що немає жодної зрозумілої причини, аби відкладати чи блокувати процес вступу до Північноатлантичного альянсу.

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