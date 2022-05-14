Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО

Путін заявив, що жодних загроз безпеці Фінляндії не існує, а рішення вступити до НАТО є помилкою.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення Фінляндії вступити до НАТО є помилкою.

Про це він сказав у телефонній розмові з фінським президентом Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда".

"Проведено відвертий обмін думками у зв’язку з оголошеним керівництвом Фінляндії наміром подати заявку на вступ до НАТО. Володимир Путін підкреслив, що відмова від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує", - йдеться у заяві Кремля.

Путін також заявив, що зміна зовнішньополітичного курсу може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які, на думку Кремля, "протягом багатьох років вибудовувалися у дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер".

Нагадаємо, що президент Фінляндії Саулі Нііністо сьогодні, 14 травня, зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Нііністо особисто повідомив очільнику Кремля про намір Фінляндії вступити в НАТО вже найближчим часом.

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