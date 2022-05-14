Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО

Путин заявил, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, а решение вступить в НАТО ошибочно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО ошибочно.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с финским президентом Саули Ниинисте, пишет "Европейская правда".

"Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует", — говорится в заявлении Кремля. .

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Путин также заявил, что изменение внешнеполитического курса может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые, по мнению Кремля, "на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер".

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня, 14 мая, позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину. Ниинисте лично сообщил главе Кремля о намерении Финляндии вступить в НАТО уже в ближайшее время.

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