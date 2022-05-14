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Країни Великої Сімки закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України

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Країни Великої Сімки закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України

Фото: Getty Images

Глави МЗС G7 просять КНР не підривати санкційний режим проти Росії.

Країни Групи семи (G7) закликали Китай виступити на підтримку України і не допомагати Росії в її загарбницькій війні проти України, не виправдовувати її дії та не підривати санкційний режим проти РФ.

Про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ G7 за результатами зустрічі в німецькому Любеку, передає "Укрінформ".

"Що стосується російської загарбницької війни проти України, то ми закликаємо Китай підтримати, відповідно до міжнародного права, суверенітет і незалежність України, цілісність її міжнародно визнаних кордонів, а також рішуче закликати росію припинити свою військову агресію проти України", - йдеться у комюніке.

Глави МЗС G7 закликали Китай "не допомагати Росії в її загарбницькій війні проти України, не підривати санкції, запроваджені проти Росії за напад на суверенітет і територіальну цілісність України, не виправдовувати дії росії в Україні та утримуватися від участі в інформаційних маніпуляціях, дезінформації та інших засобах легітимізації загарбницької війни росії проти України".

Нагадаємо, конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови закликав країни Великої Сімки глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

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