Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: деталі

До України прибула делегація Сенату США і лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу.
Сьогодні, 14 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.
Про це повідомляє Офіс президента.
Президент наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу.
Він також відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, президент наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.
За його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.
Володимир Зеленський назвав визначною подією набрання чинності американським законом про лендліз та захист демократії в Україні.
Глава держави також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з $33 млрд до $39,6 млрд.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому лендліз від США важливий для України.
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