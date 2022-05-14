Зеленский встретился с делегацией Сената США: детали

В Украину прибыла делегация Сената США и лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса.

Сегодня, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

Об этом сообщает Офис президента.

Президент подчеркнул, что этот важный визит — мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа.

Он также отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, президент отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.

По его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

Владимир Зеленский назвал выдающимся событием вступление в силу американского закона о лендлизе и защите демократии в Украине.

Глава государства также выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с $33 млрд до $39,6 млрд.

Напомним, Зеленский объяснил, почему лендлиз от США важен для Украины.

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