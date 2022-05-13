"Продуктивный разговор": Резников обсудил реализацию программы лендлиза с министром обороны США

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином по реализации лендлиза.
Глава оборонного ведомства Украины назвал разговор с Остиным продуктивным.
Об этом Резников сообщил на своей странице в Twitter.
"Мы обсудили перспективы практической реализации ленд-лиза и решения, которые были приняты в Рамштайне. Коалиция в поддержку борьбы за независимость крепнет. Вместе мы победим!", — написал министр обороны Украины.
Напомним, 7 апреля сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (лендлиз). Позже, 28 апреля, Палата представителей США утвердила закон о лендлизе для Украины.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о лендлизе для Украины. Благодаря этому Украина ожидает увеличения объема поставки оружия и ускорения темпов его предоставления.
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