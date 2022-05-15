Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Туреччина не проти політики відкритих дверей НАТО, але є питання.

Швеція та Фінляндія мають припинити підтримувати курдські організації, які турки визнали терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.

Про це на пресбрифінгу в Берліні сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає "Укрінформ".

"Вони (Фінляндія та Швеція - ред.) повинні припинити підтримувати тероризм. Мають бути певні гарантії безпеки. Крім того, країни, які хочуть вступити в НАТО, повинні зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини", - заявив Чавушоглу.

Міністр наголосив на тому, що Туреччина підтримує політику відкритих дверей НАТО.

"Як Туреччина ми протягом тривалого часу підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. Хоча багато країн-членів НАТО виступають проти членства Грузії, України і навіть Боснії і Герцеговини, ми підкреслювали, що в принципі підтримуємо політику відкритих дверей. НАТО є альянсом, це не спілка чи організація. Тому тут дуже важлива альянсна солідарність", - сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина представила союзникам фотографії та документи, що свідчать про зустрічі представників Фінляндії та Швеції з представниками Робітничої партії Курдистану (PKK) та курдськими загонами народної самооборони (YPG), а також про надання їм зброї Швецією.

Нагадаємо, що в Європарламенті пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО у разі блокування вступу Фінляндії та Швеції. В НАТО вважають, що немає жодної зрозумілої причини, аби відкладати чи блокувати процес вступу до Північноатлантичного альянсу.

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