У фіналі "Євробачення-2022" бали журі шести країн анулювали

Конкурс "Євробачення-2022" відгримів, і після його завершення почали спливати неочікувані факти.

Так, з'ясувалося, що під час другого півфіналу "Євробачення-2022" члени національного журі певних країн, а саме Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Маріно грубо порушили правила.

Вони передавали результати голосування третім особам, розміщували фото бланків у Мережі, пише Telegram-канал "Музвар".

Врешті, бали вищезазначених країн організатори конкурсу анулювали і в другому півфіналі, і у фіналі. Про це говорить відсутність повної таблиці з позиціями цих країн на сайті "Євробачення".

Хто дивився конкурс, той бачив, що бали від певних країн озвучували організатори "Євробачення". Спочатку всі думали, що це несправності з прямим включенням. Та, з'ясувалося, що бали від цих країн були анульовані.

В результаті вийшло, що озвучені у прямому ефірі бали були самостійно виставлені організатором конкурсу - Європейською мовною спілкою (EBU). Це, до речі, передбачено правилами конкурсу. Ці бали були рандомними, аби не впливати на загальний результат.

Зазначимо, що раніше суспільний мовник Грузії повідомив, що поставив Україні найвищий бал – 12-ку. Про це свідчить нотаріально засвідчений документ, надісланий організаторам конкурсу "Євробачення". Але у прямому ефірі від Грузії для України було оголошено 6 балів.

Наразі організатори конкурсу з'ясовують причину такої помилки.

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