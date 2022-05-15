Українець Соболь допоміг "Брюгге" стати чемпіоном Бельгії

В неділю, 15 травня, "Брюгге" на виїзді переміг "Антверпен" (3:1) та достроково став чемпіоном Ліги Жупіле.

На 19-й хвилині господалі вийшли уперед - відзначився Міхаель Фрай. Однак у другій половині зустрічі "Брюгге" забив три м'ячі та здобув вольову перемогу.

Спочатку, на 49 хвилині, пенальті реалізував Ганс Ванакен. На 64-й відзначився Джек Хендрі після гольової передачі від українця Едуарда Соболя. Згодом забив Саркіс Адамян.

"Брюгге" після 5 зіграних турів у зоні плейоф займає перше місце із 49 набраними балами. За ними йде "Юніон Сент-Жуллуа", "Андерлехт" та "Антверпен".

Соболь у складі "Брюгге" став чемпіоном Бельгії втретє поспіль. Загалом чорно-сині виграли чемпіонський титул у 18-й раз в історії.

Цього сезону Соболь зіграв у 36 матчах за "Брюгге" у всіх турнірах, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Захисник отримав виклик до збірної України на червневі матчі.

Нагадаємо, що збірна України з футболу у рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 перемогла у контрольному матчі "Боруссію" Менхенгладбах.

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