Украинец Соболь помог "Брюгге" стать чемпионом Бельгии

В воскресенье, 15 мая, "Брюгге" на выезде победил "Антверпен" (3:1) и досрочно стал чемпионом Лиги Жупиле.

На 19-й минуте хозяева вышли вперед – отличился Михаэль Фрай. Однако во второй половине встречи "Брюгге" забил три мяча и одержал волевую победу.

Сначала, на 49 минуте, пенальти реализовал Ганс Ванакен. На 64-й отличился Джек Хендри после голевой передачи от украинца Эдуарда Соболя. Впоследствии забил Саркис Адамян.

"Брюгге" после пяти сыгранных туров в зоне плейоф занимает первое место с 49 набранными баллами. За ними следует "Юнион Сент-Жуллуа", "Андерлехт" и "Антверпен".

Соболь в составе "Брюгге" стал чемпионом Бельгии в третий раз подряд. В общем, черно-синие выиграли чемпионский титул в 18-й раз в истории.

В этом сезоне Соболь сыграл в 36 матчах за "Брюгге" во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Защитник получил вызов в сборную Украины на июньские матчи.

Напомним, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к плейофу отбора на Чемпионат мира-2022 победила в контрольном матче "Боруссию" Менхенгладбах.

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