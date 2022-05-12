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"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

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"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

The Rasmus / Фото: Associated Press

Сьогодні, 12 травня, у Турині, Італія відбувається другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У другому півфіналі за путівку у фінал, який відбудеться вже 14 травня, змагатимуться 18 країн. Сьогодні стануть відомі імена ще 10 фіналістів конкурсу.

Як відомо, 10 травня, під час першого півфіналу, представник від України, гурт Kalush Orchestra, пройшов до фіналу з піснею Stefania.

Сайт ТСН.ua веде  для вас текстову онлайн-трансляцію, аби ви першими дізнавалися останні новини з прямого ефіру конкурсу "Євробачення-2022".

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