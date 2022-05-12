"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Сьогодні, 12 травня, у Турині, Італія відбувається другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У другому півфіналі за путівку у фінал, який відбудеться вже 14 травня, змагатимуться 18 країн. Сьогодні стануть відомі імена ще 10 фіналістів конкурсу.

Як відомо, 10 травня, під час першого півфіналу, представник від України, гурт Kalush Orchestra, пройшов до фіналу з піснею Stefania.

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