"Євробачення-2022": Україна пройшла до фіналу конкурсу

Щойно в Італії відгримів перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У результаті глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, представники України, гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу конкурсу. Він відбудеться вже цієї суботи, 14 травня.

Загалом, до гранд-фіналу потрапило 10 учасників.

Зауважимо у фіналі "Євробачення" візьмуть участь 25 учасників. По 10 з півфіналів та представники "великої п'ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Нагадаємо, виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі присутні слухали стоячи. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.

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