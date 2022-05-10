"Євробачення-2022": співачка з Албанії ефектно відкрила перший півфінал

"Євробачення-2022": співачка з Албанії ефектно відкрила перший півфінал

Щойно у Турині розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Так, першою на сцену вийшла албанська співачка Ronela Hajati.

Артистка представила країну із піснею Sekret. На сцені арени PalaOlimpico виконавиця з'явилися у блискучому боді. Конкурсантка влаштувала запальні танці разом із напівоголеними танцівниками, тож під час та після виступу глядачі вибухнули аплодисментами.

Зауважимо, представник України, гурт Kalush Orchestra також виступить у першому півфіналі. Музиканти покажуть свій номер під номером 6. З порядком виступів усіх учасників та їхніми конкурсними піснями ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Нагадаємо, сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про перебіг подій на конкурсі.

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