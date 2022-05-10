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"Євробачення-2022": онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

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"Євробачення-2022": онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Фото: Getty Images

Сьогодні, 10 травня, на арені PalaOlimpico у Турині, Італія, відбудеться перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

У ньому виступлять представники 17 країн. З їхніми піснями ви можете ознайомитись у нашому матеріалі.

А подивитися перший півфінал можна на офіційному телеканалі YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest

Також спеціально для вас ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію.

Крім того, слідувати за перебігом подій можна:

  • на телеканалі UA: КУЛЬТУРА
  • на офіційному Facebook "Євробачення" 
  • на сайті Суспільне Культура
  • на сайті Суспільне Євробачення
  • на YouTube-каналі "Євробачення Україна"

Цікаво, що дивитися шоу можна у додатку "Дія". Для цього потрібно оновити застосунок і обрати суспільний телеканал UA: КУЛЬТУРА.

Нагадаємо, цьогоріч Україну представляє гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Колективу пророкують перемогу.

Загалом, на "Євробаченні-2022" виступлять представники 40 країн. Так, повернулася Вірменія і Чорногорія. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни. Також EBU відсторонив від подальшої участі у "Євробаченні" Росію. Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення країни–агресорки до України. Зупинення членства РФ у конкурсі триватиме доти, поки в країні не зміниться політичний режим.

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