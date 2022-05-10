"Евровидение-2022": онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Сегодня, 10 мая, на арене PalaOlimpico в Турине, Италия состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

В нем выступят представители 17 стран. С их песнями вы можете ознакомиться в нашем материале.

А посмотреть первый полуфинал можно на официальном телеканале YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Также специально для вас ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кроме того, следить за ходом событий можно:

на телеканале UA: КУЛЬТУРА

на официальном Facebook "Евровидение"

на сайте Общественное Культура

на сайте Общественное Евровидение

на YouTube-канале "Евровидение Украина"

Интересно, что смотреть шоу можно в приложении "Дія". Для этого необходимо обновить приложение и выбрать общественный телеканал UA: КУЛЬТУРА.

Напомним, в этом году Украина представляет группу Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллективу прочат победу.

В целом на "Евровидении-2022" выступят представители 40 стран. Так, вернулась Армения и Черногория. А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны. Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессора в Украину. Остановка членства РФ в конкурсе будет продолжаться до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

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