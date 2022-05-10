Леонид Кравчук – биография первого президента Украины

Леонид Макарович Кравчук – первый президент Украины после восстановления ею независимости 1991 года, Народный депутат Украины, Герой Украины, лауреат премии "Celebrity Awards" в номинации "Человек года" 2020 года.

Биография Леонида Кравчука

Родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин (ныне Ровенская область) в семье крестьянина. Его отец, Макар Алексеевич, служил в польской кавалерии в 1930-х годах, а во время Второй мировой войны погиб на фронте (1944 год) и был похоронен в Беларуси в братской могиле. Воспитывался матерью и отчимом.

Умер Леонид Макарович Кравчук после продолжительной болезни 10 мая 2022 на 88-м году жизни.

Образование

Леонид Кравчук с 1950 по 1953 год учился в Ровенском кооперативном экономически-правовом техникуме (ныне Ровенский кооперативный экономически-правовой колледж) на специальности "Бухгалтерский учет". Затем получил специальность преподавателя общественных наук в Киевском государственном университете (1958 год). Учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС и окончил ее в 1970 году. Получил степень кандидата экономических наук.

Карьера

Леонид Кравчук (дело) стал первым президентом независимой Украины в 1991 году / Фото: Associated Press

С 1958 года являлся членом КПСС. В период с 1958 по 1960 год преподавал в Черновицком финансовом техникуме политэкономию. Затем в течение семи лет (1960-1967 годы) работал консультантом-методистом Дома политпросветительства, был лектором, помощником секретаря и заведующим отделом пропаганды и агитации Черновицкого областного комитета КПУ.

С 1967 по 1970 год был аспирантом в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. В период между 1970 и 1980 годом Леонид Кравчук был заведующим сектором переподготовки кадров отдела организационно-партийной работы ЦК КПУ, а также инспектором, помощником секретаря ЦК, первым заместителем заведующего отделом. После этого 8 лет (до 1988 года) был заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ.

С 1981 по 1991 год Леонид Кравчук был членом ЦК КПУ. Также за этот период в разные годы занимал следующие должности: секретарь ЦК КПУ, второй секретарь ЦК КПУ, кандидат в члены Политбюро, член Политбюро ЦК КПУ.

С июля 1990 по ноябрь 1991 года — Председатель Верховной Рады Украины.

Годы президентства

Леонид Кравчук (президент Украины), Станислав Шушкевич (глава Верховного Совета Республики Беларусь) и Борис Ельцин (президент Российской Федерации) подписывают Беловежское соглашение о прекращении существования СССР / Фото: Associated Press

8 декабря 1991 году от имени Украины подписал с президентом Российской Федерации (РСФСР) Б. Н. Ельциным и глава Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевичем "Беловежское соглашение" о прекращении существования СССР.

24 августа 1991 году именно под председательством Леонида Кравчука Верховным Советом республики было принято постановление и Акт провозглашения независимости Украины.

В августе 1991 года Леонид Макарович Кравчук баллотировался на пост президента Украины как беспартийный, перед этим покинув ряды КПУ. Он получил поддержку не только активистов запрещенной в те годы коммунистической партии (в том числе и Александра Ткаченко, который был их выдвиженцем и снял свою кандидатуру в пользу Леонида Кравчука), но и некоторой части национал-демократов. После первого тура выборов, получив 60% голосов избирателей, Леонид Кравчук становится первым президентом независимой Украины.

Был президентом Украины с 1991 по 1994 год. В июле 1994 года согласился на досрочные выборы главы государства. В первом туре набрал самое большое количество голосов избирателей, но во втором проиграл Леониду Кучме.

14 января 1994 года Леонид Кравчук принял решение подписать "Трехстороннее заявление" президентов США, Украины и РФ о немедленном вывозе всего ядерного оружия, которое находилось на территории Украины, в Россию.

Политическая и научная деятельность после 1994 года

В 1994 году на досрочных выборах президента Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме (во втором туре) / Фото: commons.wikimedia.org

В 1994 году Леонида Кравчука избрали народным депутатом в довыборах в Теребовлянском мажоритарном округе (Тернопольщина). В 1998 году, будучи беспартийным, он возглавил списки Социал-демократической партии Украины (объединенной). Именно он и привел ее в Верховную Раду. А с 2002 по 2006 год возглавлял эту партию.

С 1999 года был почётным доктором НаУКМА, а также сопредседателем Всеукраинского объединения демократических сил "Согласие". 25 ноября 2004 года Леонид Кравчук был лишен звания почетного доктора Киево-Могилянской академии Решением Ученого совета. Произошло это из-за "негражданской позиции во время Помаранчевої революції".

В 2006 году возглавил список оппозиционного блока "Не Так". Однако не смог преодолеть 3-процентный барьер и набрал всего 1,1%. В 2009 году вышел из партии Социал-демократическая партия Украины (объединенная). Получил звание Почетного Президента Международного общественного объединения Ровенское землячество.

С 1994 года был также Почетным Председателем Всеукраинского фонда содействия международному общению Украинское народное посольство. А с 2011 года – Почётный президент Фонда "Перспективная Украина".

29 августа 2011 года получил звание почетного профессора Решением Ученого совета Киевского Университета им. Бориса Гриченко. А 22 июля 2018 года Ученый совет Международного института бизнеса присвоил Леониду Кравчуку звание почетного профессора Международного института бизнеса. С июля 2020 года был главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Семейные отношения

Леонид Кравчук был женат на Антонине Михайловне Кравчук (Мишура), которая родилась 2 ноября 1935 года в селе Выры, Белопольского района, Харьковской области. У пары 21 июля 1959 года родился сын – Александр Леонидович Кравчук. Также у первого президента Украины осталась внучка Мария и внук Андрей, правнучка Елена.