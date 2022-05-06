"Евровидение-2022": где смотреть, участники и ставки букмекеров

До начала международного песенного конкурса "Евровидение-2022" остались считанные дни.

Участники уже находятся в Италии и активно репетируют свои выступления. Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые необходимо знать о мероприятии этого года.

Место и дата проведения

66-й конкурс музыкального первенства состоится в итальянском городе Турин после победы группы-представителя Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni в 2021 году. Место проведения – арена PalaOlimpico.

Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 мая, второй – 12 мая. А финал песенного шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 14 мая.

Именно таким будет выглядеть сцена "Евровидение-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Участники

На Евровидении в этом году выступят представители 40 стран.

Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей.

А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.

Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессора в Украину. Остановка членства РФ в конкурсе будет продолжаться до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

Ведущие

Ведущими конкурса стали три знаменитости – итальянские исполнительница Лаура Паузини иведущий Алессандро Каттелан, а также британский певец Mika.

eurovision.tv

Украина на "Евровидении-2022"

Сначала Украину на конкурсе должна была представить Alina Pash, выигравшая Нацотбор, с песней "Тіні забутих предків".

Впрочем, артистка оказалась в центре скандала. Исполнительница выступала в Крыму на свадьбе в 2015 году. Алина заверила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Артистка заявила, что справку, подтверждающую это, она предоставила Суспильному перед финалом Нацотбора. Впрочем, как оказалось, справка была фейковой. В связи со скандалом оргкомитет дисквалифицировал артистку.

22 февраля Суспильне объявило, что Украину на "Евровидении" будет представлять группа Kalush Orchestra.

eurovision.tv

Коллектив в финале Нацотбора занял второе место. Группа споет на сцене песню Stefania, которая уже стала хитом.

Выступления стран в полуфиналах

Группа Kalush Orchestra представит свой номер в первом полуфинале под номером 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Албания: Ronela Hajati – Sekret Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad Литва: Monika Liu – Sentimentai Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry Словения: LPS – Disko Украина: Kalush Orchestra – Стефания Болгария: Intelligent Music Project – Intention Нидерланды: S10 – De Diepte Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Португалия: MARO – Saudade Saudade Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure Дания: REDDI – The Show Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Армения: Rosa Linn – Snap

Порядок выступлений во втором полуфинале:

Финляндия: The Rasmus – Jezebel Израиль: Michael Ben David – I. M Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Грузия: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper Австралия: Шелдон Рили – Нi Сaмe Кипр: Andromache – Ela Ирландия: Brooke – That's Rich Северная Македония: Andrea – Circles Эстония: Stefan – Hope Румыния: WRS – Llámame Польша: Ochman – River Черногория: Vladana – Breathe Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Чехия: We Are Domi – Lights Off

Букмекерский прогноз победителя

На официальном сайте конкурса создан прогноз победителей конкурса "Евровидение-2022". Список меняется в зависимости от оценок фанатов и наблюдений букмекеров. Долгое время в таблице триумфовала Италия. Украине же прочили 5-6 место. Впрочем, уже больше двух месяцев прогноз неизменен: победитель – Украина.

Прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

Где смотреть

В Украине полуфиналы и финал "Евровидения-2022" будут транслировать на канале "UA: Культура". 10, 12 и 14 мая в 22:00 онлайн-трансляция конкурса будет вестись на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым будет сообщать о победителях.

Напомним, лидер Kalush Orchestra рассказал, чем будет заниматься группа после конкурса. Олег Псюк признался, вернется ли коллектив в Украину.

Как идет подготовка к "Евровидению – 2022"

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