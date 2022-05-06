"Евровидение-2022": где смотреть, участники и ставки букмекеров

До начала международного песенного конкурса "Евровидение-2022" остались считанные дни.
Участники уже находятся в Италии и активно репетируют свои выступления. Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые необходимо знать о мероприятии этого года.
Место и дата проведения
66-й конкурс музыкального первенства состоится в итальянском городе Турин после победы группы-представителя Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni в 2021 году. Место проведения – арена PalaOlimpico.
Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 мая, второй – 12 мая. А финал песенного шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 14 мая.
Участники
На Евровидении в этом году выступят представители 40 стран.
Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей.
А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.
Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессора в Украину. Остановка членства РФ в конкурсе будет продолжаться до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.
Ведущие
Ведущими конкурса стали три знаменитости – итальянские исполнительница Лаура Паузини иведущий Алессандро Каттелан, а также британский певец Mika.
Украина на "Евровидении-2022"
Сначала Украину на конкурсе должна была представить Alina Pash, выигравшая Нацотбор, с песней "Тіні забутих предків".
Впрочем, артистка оказалась в центре скандала. Исполнительница выступала в Крыму на свадьбе в 2015 году. Алина заверила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Артистка заявила, что справку, подтверждающую это, она предоставила Суспильному перед финалом Нацотбора. Впрочем, как оказалось, справка была фейковой. В связи со скандалом оргкомитет дисквалифицировал артистку.
22 февраля Суспильне объявило, что Украину на "Евровидении" будет представлять группа Kalush Orchestra.
Коллектив в финале Нацотбора занял второе место. Группа споет на сцене песню Stefania, которая уже стала хитом.
Выступления стран в полуфиналах
Группа Kalush Orchestra представит свой номер в первом полуфинале под номером 6.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
- Албания: Ronela Hajati – Sekret
- Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
- Словения: LPS – Disko
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Болгария: Intelligent Music Project – Intention
- Нидерланды: S10 – De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалия: MARO – Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Дания: REDDI – The Show
- Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
- Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
Порядок выступлений во втором полуфинале:
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Израиль: Michael Ben David – I. M
- Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
- Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper
- Австралия: Шелдон Рили – Нi Сaмe
- Кипр: Andromache – Ela
- Ирландия: Brooke – That's Rich
- Северная Македония: Andrea – Circles
- Эстония: Stefan – Hope
- Румыния: WRS – Llámame
- Польша: Ochman – River
- Черногория: Vladana – Breathe
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
Букмекерский прогноз победителя
На официальном сайте конкурса создан прогноз победителей конкурса "Евровидение-2022". Список меняется в зависимости от оценок фанатов и наблюдений букмекеров. Долгое время в таблице триумфовала Италия. Украине же прочили 5-6 место. Впрочем, уже больше двух месяцев прогноз неизменен: победитель – Украина.
Где смотреть
В Украине полуфиналы и финал "Евровидения-2022" будут транслировать на канале "UA: Культура". 10, 12 и 14 мая в 22:00 онлайн-трансляция конкурса будет вестись на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".
Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым будет сообщать о победителях.
Напомним, лидер Kalush Orchestra рассказал, чем будет заниматься группа после конкурса. Олег Псюк признался, вернется ли коллектив в Украину.
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