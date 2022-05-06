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"Евровидение-2022": где смотреть, участники и ставки букмекеров

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"Евровидение-2022": где смотреть, участники и ставки букмекеров

eurovision.tv

До начала международного песенного конкурса "Евровидение-2022" остались считанные дни.

Участники уже находятся в Италии и активно репетируют свои выступления. Редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые необходимо знать о мероприятии этого года.

Место и дата проведения

66-й конкурс музыкального первенства состоится в итальянском городе Турин после победы группы-представителя Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni в 2021 году. Место проведения – арена PalaOlimpico.

Первый полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 мая, второй – 12 мая. А финал песенного шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 14 мая.

Именно таким будет выглядеть сцена
Именно таким будет выглядеть сцена "Евровидение-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Участники

На Евровидении в этом году выступят представители 40 стран.

Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей.

А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.

Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессора в Украину. Остановка членства РФ в конкурсе будет продолжаться до тех пор, пока в стране не изменится политический режим.

Ведущие

Ведущими конкурса стали три знаменитости – итальянские исполнительница Лаура Паузини иведущий Алессандро Каттелан, а также британский певец Mika.

© eurovision.tv
eurovision.tv

Украина на "Евровидении-2022"

Сначала Украину на конкурсе должна была представить Alina Pash, выигравшая Нацотбор, с песней "Тіні забутих предків".

Впрочем, артистка оказалась в центре скандала. Исполнительница выступала в Крыму на свадьбе в 2015 году. Алина заверила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Артистка заявила, что справку, подтверждающую это, она предоставила Суспильному перед финалом Нацотбора. Впрочем, как оказалось, справка была фейковой. В связи со скандалом оргкомитет дисквалифицировал артистку.

22 февраля Суспильне объявило, что Украину на "Евровидении" будет представлять группа Kalush Orchestra.

© eurovision.tv
eurovision.tv

Коллектив в финале Нацотбора занял второе место. Группа споет на сцене песню Stefania, которая уже стала хитом.

Выступления стран в полуфиналах

Группа Kalush Orchestra представит свой номер в первом полуфинале под номером 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

  1. Албания: Ronela Hajati – Sekret
  2. Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  4. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
  5. Словения: LPS – Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  7. Болгария: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нидерланды: S10 – De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалия: MARO – Saudade Saudade
  11. Хорватия: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Дания: REDDI – The Show
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  14. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  17. Армения: Rosa Linn – Snap

Порядок выступлений во втором полуфинале:

  1. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  2. Израиль: Michael Ben David – I. M
  3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper
  8. Австралия: Шелдон Рили – Нi Сaмe
  9. Кипр: Andromache – Ela
  10. Ирландия: Brooke – That's Rich
  11. Северная Македония: Andrea – Circles
  12. Эстония: Stefan – Hope
  13. Румыния: WRS – Llámame
  14. Польша: Ochman – River
  15. Черногория: Vladana – Breathe
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

Букмекерский прогноз победителя

На официальном сайте конкурса создан прогноз победителей конкурса "Евровидение-2022". Список меняется в зависимости от оценок фанатов и наблюдений букмекеров. Долгое время в таблице триумфовала Италия. Украине же прочили 5-6 место. Впрочем, уже больше двух месяцев прогноз неизменен: победитель – Украина.

Прогноз букмекеров / © eurovisionworld.com
Прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

Где смотреть

В Украине полуфиналы и финал "Евровидения-2022" будут транслировать на канале "UA: Культура". 10, 12 и 14 мая в 22:00 онлайн-трансляция конкурса будет вестись на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым будет сообщать о победителях.

Напомним, лидер Kalush Orchestra рассказал, чем будет заниматься группа после конкурса. Олег Псюк признался, вернется ли коллектив в Украину.

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Как идет подготовка к "Евровидению – 2022"

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