"Євробачення-2022": де дивитися, учасники і ставки букмекерів

До початку міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" залишилися лічені дні.

Учасники вже перебувають в Італії та активно репетирують свої виступи. Редакція сайту ТСН.ua зібрала усі подробиці, які необхідно знати про цьогорічний захід.

Місце і дата проведення

66–й конкурс музичної першості відбудеться в італійському місті Турин після перемоги гурту-представника Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni 2021 року. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

Перший півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 10 травня, другий — 12 травня. А фінал пісенного шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 14 травня.

Саме такий вигляд матиме сцена "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Учасники

На "Євробаченні" цього року виступлять представники 40 країн.

Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі.

А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.

Також EBU відсторонив від подальшої участі у "Євробаченні" Росію. Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення країни–агресорки до України. Зупинення членства РФ у конкурсі триватиме доти, поки в країні не зміниться політичний режим.

Ведучі

Ведучими конкурсу стали троє знаменитостей – італійська виконавиця Лаура Паузіні, італійський ведучий Алессандро Каттелан та відомий британський співак Mika.

eurovision.tv

Україна на "Євробаченні-2022"

Спершу Україну на конкурсі мала представити Alina Pash, яка виграла Нацвідбір, з піснею "Тіні забутих предків".

Втім, артистка опинилися в центрі скандалу. Виконавиця виступала у Криму на весіллі 2015 року. Аліна запевнила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Артистка заявила, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом Нацвідбору. Втім, як виявилося, довідка була фейковою. У зв'язку зі скандалом, оргкомітет дискваліфікував артистку.

22 лютого Суспільне оголосило, що представлятиме Україну на "Євробаченні" гурт Kalush Orchestra.

eurovision.tv

Колектив у фіналі Нацвідбору посів друге місце. Гурт заспіває на сцені пісню Stefania, яка вже стала хітом.

Виступи країн у півфіналах

Гурт Kalush Orchestra представить свій номер у першому півфіналі під номером 6.

Порядок виступів у першому півфіналі:

Албанія: Ronela Hajati – Sekret Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad Литва: Monika Liu – Sentimentai Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry Словенія: LPS – Disko Україна: Kalush Orchestra–Стефанія Болгарія: Intelligent Music Project – Intention Нідерланди: S10 – De Diepte Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Португалія: MARO – Saudade Saudade Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure Данія: REDDI – The Show Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Вірменія: Rosa Linn – Snap

Порядок виступів у другому півфіналі:

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Ізраїль: Michael Ben David – I. M Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Грузія: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am Сан–Марино: Achille Lauro – Stripper Австралія: Шелдон Рілі – Ні Саме Кіпр: Andromache – Ela Ірландія: Brooke – That's Rich Північна Македонія: Andrea – Circles Естонія: Stefan – Hope Румунія: WRS – Llámame Польща: Ochman – River Чорногорія: Vladana – Breathe Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Чехія: We Are Domi – Lights Off

Букмекерський прогноз переможця

На офіційному сайті конкурсу створено прогноз переможців конкурсу "Євробачення-2022". Список змінюється в залежності від оцінок фанів та спостережень букмекерів. Тривалий час у таблиці тріумфувала Італія. Україні ж пророкували 5–6 місце. Утім, вже понад два місяці прогноз незмінний: переможець – Україна.

Прогноз букмекерів / eurovisionworld.com

Де дивитися

В Україні півфінали на фінал "Євробачення-2022" транслюватимуть на каналі "UA: Культура". 10, 12 та 14 травня о 22:00 онлайн–трансляція конкурсу вестиметься на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал–платформах "Суспільного".

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн–трансляцію заходу та першим повідомлятиме про переможців.

Нагадаємо, лідер Kalush Orchestra розповів, чим займатиметься гурт після конкурсу. Олег Псюк зізнався, чи повернеться колектив до України.

Як триває підготовка до "Євробачення – 2022"

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