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У Донецькій області окупанти за добу вбили трьох мирних мешканців

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У Донецькій області окупанти за добу вбили трьох мирних мешканців

Фото: Getty Images

Окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців. Загинули мирні мешканці Мар’їнки, Авдіївки та Калинового.

У Донецькій області протягом 10 травня російська війська вбили трьох мирних мешканців.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що загинули мирні мешканці Мар’їнки, Авдіївки та Калинового. Також зазначається, що ще троє людей внаслідок обстрілів військових РФ отримали поранення.

Голова ОВА повідомляє, що вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.

Раніше у Генштабі розповіли, чим займається армія РФ на Донбасі. Так, на Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби армії РФ щодо встановлення контролю над Рубіжним.

Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року й особливо сьогодні – Подоляк

Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року й особливо сьогодні – Подоляк

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