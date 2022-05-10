Розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України

Розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України

На території України може спостерігатися більш непередбачувана та потенційно ескалаційна траєкторія, зазначила очільниця Нацрозвідки США.

Найближчими місяцями перебіг подій у війні РФ проти України може придбати більш непередбачуваний хід. З великою ймовірністю очікується ескалація конфлікту.

Про це заявила глава Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

"У найближчі кілька місяців на території України може спостерігатися більш непередбачувана та потенційно ескалаційна траєкторія", - заявила голова розвідувального органу США.

Нагадаємо, розвідка США також повідомила, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін має намір запровадити воєнний стан в Росії і розв'язати війну у Придністров'ї. "Путіну може бути недостатньо перемоги Росії на Донбасі, тому президент РФ має намір вести довготривалу війну в Україні, сподіваючись на те, що США та Європа згодом "втратять рішучість" у протидії такій агресії", - зазначила Хейнс.

Як допомогти психіці техніками "заземлення" – нейродослідниця Наталя Кадя

Читайте також: