"Євробачення-2022": виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі присутні слухали стоячи

Представник України на конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі.

Артисти з'явилися на сцені PalaOlimpico під номером 6 та запалили потужним номером, виконавши Stefania.

Так, фронтмен колективу Олег Псюк постав перед глядачами у фірмовій рожевій панамі та у блискучому жилеті.

В інших учасників були костюми з бахроми та квітки маку на голові.

Позаду Kalush Orchestra на великому екрані були очі літньої жінки зі сльозами. А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжували "тіні з орнаментом", які повторювали рухи учасників гурту. Танці Килиммена глядачі оцінили бурхливими оплесками.

Після виступу глядачі у залі гучно та довго аплодували нашим учасникам стоячи. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.

Наприкінці виступу Олег Псюк подякував усім за підтримку України.

Нагадаємо, співачка з Албанії ефектно відкрила перший півфінал. Артистка представила країну із піснею Sekret.

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