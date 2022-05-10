Президенти Франції та Китаю обговорили необхідність припинення вогню в Україні

Президенти Франції та Китаю обговорили необхідність припинення вогню в Україні

Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін наголосили на необхідності підтримувати всі зусилля, спрямовані на надання гуманітарної підтримки населенню України.

Президент Франції Еммануель Макрон і голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні та низку інших питань.

Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, передає Укрінформ.

"Глави двох держав нагадали про свою прихильність повазі територіальної цілісності й суверенітету України та погодилися щодо нагальності досягнення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Обидва лідери також наголосили на необхідності підтримувати всі зусилля, спрямовані на надання гуманітарної підтримки населенню України.

Крім того, під час розмови йшлося про ризик продовольчої кризи та відповідь на неї, запропоновану Францією у формі ініціативи FARM (Місія з забезпечення продовольчої та сільськогосподарської стійкості).

Зазначається, що під час головування Франції в Раді Євросоюзу Макрон наполягав на важливості прогресу у відновленні балансу європейсько-китайських відносин у напрямку більшої взаємності.

Президент Франції закликав Китай підтримувати і провадити політику відкритості, особливо в агропродовольчому секторі.

Зазначається, що глави двох держав домовилися поглибити двосторонні проєкти в галузі аеронавтики та цивільної ядерної енергетики.

Також було обговорено північнокорейську кризу з метою координації зусиль обох країн.

У Єлисейському палаці додають, що голова КНР привітав Макрона з переобранням на посаду президента і висловив бажання продовжувати поглиблювати двостороннє стратегічне партнерство.

Нагадаємо, очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас закликала прискорити процедуру вступу України до Європейського Союзу, щоб можна було побачити реальну перспективу.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вступ України до ЄС може тривати десятиліття. Він запропонував створити "нову організацію європейської політичної спільноти", яка могла би прийняти Україну.

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