"Евровидение-2022": Украина прошла в финал конкурса

Только что в Италии отгремел первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

В результате зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц, представители Украины, группа Kalush Orchestra прошла в финал конкурса. Он состоится уже в эту субботу, 14 мая.

В общей сложности, в гранд-финал попало 10 участников.

Заметим, в финале "Евровидения" примут участие 25 участников. По 10 из полуфиналов и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Напомним, выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале зрители слушали стоя. Также в зале развевалось немало сине-желтых флагов.

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