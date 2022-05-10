Співачка з Ісландії підтримала Україну на "Євробаченні-2022"

Під час першого півфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2022" учасниця ісландського гурту Systur знову підтримала Україну.

Виконавиця вийшла на сцену із малюнком на руці у вигляді синьо-жовтого прапора.

Фото: скриншот з відео

До слова, під час офіційного відкриття конкурсу, її сестра з'явилася на бірюзовому хіднику із прапором України.

Дівчата заграли на гітарах та заспівали перед публікою композицію Með Hækkandi Sól. До речі, брат тріо грав на барабанах.

Нагадаємо, представник України на конкурсі гурт Kalush Orchestra вже виступив у першому півфіналі. Присутні у залі слухали Stefania стоячи.

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