"Росії зараз не до ескалації": Арестович оцінив ймовірність псевдореферендуму у Херсоні

"Росії зараз не до ескалації": Арестович оцінив ймовірність псевдореферендуму у Херсоні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом Росія не буде проводити так званий "референдум" в Херсоні.

За його словами, такий псевдореферендум призвів би до ескалації і без цього складної для РФ ситуації. Радник керівника ОП назвав ймовірність проведення так званого "референдуму" низькою.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 10 травня.

"Це лежить як опція на столі. Окремі епізоди підготовки ми спостерігали до 9 травня, але після 10 - не видно. А ось пограбування території видно. Видно спроби сподобатися місцевому населенню, умовити на щось. Видно спроби терору і залякування населення. До 15-16 травня, до яких говорили, ніхто не встигне його підготувати.

Згідно сценарію, що "потрібно уникнути глобальної війни", референдум точно не вкладається туди. Він різко загострює обстановку, санкції, об'єми та номенклатуру військової допомоги. Тому що незаконна анексія території обтяжує і без того тяжке становище.

Тому я оцінюю ймовірність проведення так званого референдуму як низьку. Хоча це не значить, що трохи пізніше не може бути проведений референдум. Але це ескалація. Росії зараз точно не до ескалації, бо нічим її забезпечувати і нічим відповідати", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 10 травня Арестович заявив, що затверджена західними союзниками зброя для України необхідна державі якомога швидше і в якомога більших обсягах. Усе тому, що "російська армія кидає зараз все".

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