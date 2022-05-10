"России сейчас не до эскалации": Арестович оценил проведение псевдореферендума в Херсоне

"России сейчас не до эскалации": Арестович оценил проведение псевдореферендума в Херсоне

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время Россия не будет проводить так называемый "референдум" в Херсоне.

По его словам, подобный псевдореферендум привел бы к эскалации и без этого сложной для РФ ситуации. Советник руководителя ОП назвал вероятность проведения так называемого "референдума" низкой.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 10 мая.

"Это лежит как опция на столе. Отдельные эпизоды подготовки мы наблюдали до 9 мая, но после 10 - не видно. А вот ограбление территории видно. Видны попытки понравиться местному населению, уговорить на что-то. Видны попытки террора и устрашения населения. До 15-16 мая, по которые говорили, никто не успеет его подготовить.

Согласно сценарию, "нужно избежать глобальной войны", референдум точно не укладывается туда. Он резко обостряет обстановку, санкции, объемы и номенклатуру военной помощи. Потому что незаконная аннексия территории обременяет и без того тяжелое положение.

Поэтому я оцениваю вероятность проведения так называемого референдума как низкую. Хотя это не значит, что чуть позже не может быть проведен референдум. Но это эскалация. России сейчас точно не до эскалации, потому что нечем ее снабжать и нечем отвечать", - сказал Арестович.

Напомним, 10 мая Арестович заявил, что утвержденное западными союзниками оружие для Украины необходимо государству как можно скорее и в возможно больших объемах. Все потому, что "российская армия бросает сейчас все".

Обращение Владимира Зеленского по итогам 76-го дня войны

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.